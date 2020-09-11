نائب يوجه طلبا الى الحكومة والبرلمان بشأن البطاقة التموينية

2020/09/11 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب النائب منصور البعيجي ، الجمعة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالايعاز الى الجهات المختصة بصرف مبالغ مالية لابناء الشعب العراقي لعدم تسليمهم مفردات البطاقة التموينة لعدة اشهر وبحميع محافظات العراق .

واشار البعيجي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (11 ايلول 2020) الى ان البطاقة التموينية تعتبر ركيزة اساسية في حياة المواطن العراقي وان عدم تسليم مفردات البطاقة التموينة هو ظلم واجحاف بحق الشعب العراقي وامر لايمكن السكوت عليه نهائيا .

وقال البعيجي "ان عدم تسليم مفردات البطاقة التموينية هو باب من ابواب الفساد لذلك نطالب مجلس النواب والوزراء باتخاذ خطوات سريعة وجادة للوقوف على اسباب تاخر صرف مفردات البطاقة التموينية وعدم تسليمها لعد شهور" .

واضاف البعيجي "يجب الوقوف على الجهة المقصرة بتاخير صرف مفردات البطاقة التموينية كونها حق من حقوق ابناء الشعب العراقي، ولايمكن تاخيرة نهائيا ولأي سبب كان، لذلك على الحكومة التحرك سريعا وصرف مبالغ مالية لابناء الشعب جراء عدم تسليمهم مفردات البطاقة التموينة وهو حق وليس منة من احد".

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