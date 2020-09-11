أسعار صرف الدولار وعملات أجنبية أخرى والمعادن والنفط

2020/09/11 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتنشر "الاقتصاد نيوز" أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وبعض العملات الأجنبية والمعادن والنفط اليوم الجمعة 11 أيلول 2020 :

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,35 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 128,19 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 745,88 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1943,24$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 39,95 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 37,26 دولار

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