نشوب حريق في بغداد الجديدة

2020/09/11 | 14:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشب حريق، قبل قليل، داخل بناية سكنية في منطقة بغداد الجديدة بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر امني لـ”تقدم” ان “حريقاً نشب داخل بناية سكنية في منطقة بغداد الجديدة قرب الدرويش”.

وأضاف أن “مديرية الدفاع المدني وجهت 5 فرق اطفاء مع عجلة السلم للسيطرة على النيران واخراج وانقاذ المحتجزين من المواطنين بواسطة عجلة السلم”.

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