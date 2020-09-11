صور.. صلاة الجمعة في الكوفة ومدينة الصدر

2020/09/11 | 15:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قام مئات المصلين من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاة الجمعة، في مسجد الكوفة بمحافظة النجف، وفي مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.



وأظهرت صور تابعها عليها "ناس" (11 ايلول 2020)، مئات المصلين في صفوف متباعدة وهم يؤدون الصلاة في مسجد الكوفة وإحدى الساحات في مدينة الصدر وذلك ضمن الاجراءات التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وحدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، 15 شرطاً لاستئناف صلوات الجمعة، فيما حرّم حضور المصلين المصابين.

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (9 أيلول 2020)، تضمنت 15 شرطاً لاستئناف صلوات الجمعة، إنه "لا يزيد وقت الخطبتين عن خمس عشرة دقيقة، وأن لا يصلى العصر جماعة، ويجب ارتداء الكمامات والكفوف، فضلا عن ضرورة التعفير فبل ليلة من الصلاة".

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