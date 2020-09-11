الكاظمي يزور ضريح رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني

2020/09/11 | 15:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، ضريح رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي زار ضريح رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال طالباني، وذلك خلال زيارته الحالية إلى محافظة السليمانية وجولته في إقليم كردستان".

وأضاف البيان، أن الكاظمي "قرأ سورة الفاتحة ترحّماً للرئيس مام جلال، وإكباراً للدور الذي اضطلع به الفقيد في بناء العراق الجديد، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية فيه".

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