مؤسسة قانونية تناقش تعديل قانون التقاعد الموحد وتداعياته على المشمولين به

2020/09/11 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / ناقشت مؤسسة / آفاق العدالة / للدعم القانوني خلال مؤتمر صحفي عقدته في قاعة نقابة المهندسين الزراعيين ،التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم26 لسنة2019 وتداعياته على الموظفين المشمولين به ، بحضور عدد كبير من المتقاعدين.وقال رئيس المؤسسة المحامي يحيى عبد المحسن الواجد خلال المؤتمر :" ان صدور تعديل القانون 26 لسنة 2019 ، ادى الى تسريح 300 الف موظف مسؤولين عن مايقارب المليون والنصف المليون شخص ، ولم يتسلموا رواتبهم لحد الان".واضاف :" ان التشريع ادى الى تسريح ثلاثة مواليد دفعة واحدة اعقبتها دفعة رابعة،مما سبب ارباكا على دائرة التقاعد، فضلا عن تسريح 1500 من الاطباء الاختصاصيين وابعادهم عن سوح القتال في ظروف انتشار الوباء،ونحن بمسيس الحاجة لهم".وناشد مجلس النواب ، انصاف هذه الشريحة وتكريمها باصدار القرار المناسب بحقها بدلا من تسريحها بهذه الظروف الصعبة.بعد ذلك تلت رابطة الموظفين المحالين قسرا بيانا، اعلنت فيه رفضها الشديد لصدور القرار وتنفيذ المادة واحد من التعديل الاول لقانون التقاعد رقم26 لسنة2019 الصادر من مجلس النواب والتي نصت على ان سن التقاعد هو 60 سنة وهوسن التقاعد الاجباري، واصفة تنفيذ هذه المادة على الموظفين من المواليد (57،58،59،60) بصورة مفاجئة بانه :" اجراء تعسفي وقسري وغير منصف ويقوض العدالة والمساواة بين الموظفين"، مطالبة بان يتم ارجاع هؤلاء المحالين الى وظائفهم واسترجاع حقوقهم ./ انتهى

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