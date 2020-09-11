بغداد في المقدمة .. قرابة 300 حالة انتحار في العراق العام الحالي

2020/09/11 | 15:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت مفوضية حقوق الانسان ان عام ٢٠٢٠ شهد تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار في عموم محافظات العراق ، تتقدمها بغداد والبصرة وذي قار .وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان صحفي :" ان بغداد سجلت ٦٨ حالة انتحار والبصرة ٣٩ وذي قار ٣٣ حالة ، توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري "، مبينا :" ان عدد الذكور المنتحرين بلغ ١٦٨ والاناث ١٣٠".واوضح :" ان اغلب الاسباب التي دعت الى تزايد هذه الارقام هي الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا ".



واضاف :" ان هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحتها ، واطلاق حملة اعلامية لتسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها" ./ انتهى

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