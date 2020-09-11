في ظل اقتصاد منهك.. جدل في العراق حول مساهمته في تخفيضات نفط أوبك

2020/09/11 | 15:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدل في العراق حول مساهمته في تخفيضات نفط أوبك

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