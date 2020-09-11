القيثارة يحط الرحال في الدوحة لمواجهة الأهلي السعودي.. ومدربه يؤكد ثقته باللاعبين

2020/09/11 | 15:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يستعد نادي الشرطة العراقي لمباراته أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا بعد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة.

وقال مدرب القيثارة عبد الغني شهد في تصريح لكورة إن “الفريق وصل إلى الدوحة، والجميع بصحة جيدة واستفدنا قدر الإمكان من المعسكر الذي أقيم في مصر ومن المباريات التجريبية التي خاضها الفريق وطموحنا تقديم مباراة جيدة أمام الأهلي”.

وأوضح أنه كان يمني النفس بالتحاق اللاعبين المحترفين بمعسكر الفريق في مصر، مضيفًا: “لكن للأسف المواعيد لم تكن دقيقة وهناك قصور واضح في قضية التحاق المحترفين، لكن سنراهن على لاعبينا وثقتنا بهم كبيرة”.

وأكمل: “الأهلي السعودي من الفرق الكبيرة ومستعد بشكل جيد للبطولة بعد استئناف منافسات الدوري السعودي وبالتالي المباراة لم تكن سهلة لكننا نطمح لتحقيق نتيجة وأداء يليق بفريق الشرطة”.

وستقام مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا على ستاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة.

ويواجه نادي الشرطة يوم الإثنين المقبل، نادي الأهلي السعودي، فيما يواجه نادي الوحدة الإماراتي في اليوم ذاته استقلال طهران الإيراني لحساب المجموعة A ذاتها.

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