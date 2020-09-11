الزراعة تكشف عن طرق جديدة لمكافحة الافات الزراعية

2020/09/11 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن أساليب جديدة يمكن استخدامها في مكافحة الافات الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “هنالك أساليب جديدة يمكن استخدامها في مكافحة الافات الزراعية وتتسم بتقليل الجهد والتكاليف من خلال العمل على أستخدام الطائرات المسيرة”، مشيرة الى “اقامة محاضرات علمية حول استخدام هذه الطائرات في الحملات الوقائية وعمليات الزراعة الحديثة بالتعاون مع دائرة البحث و التطوير الصناعي في وزارة العلوم والتكنولوجيا وبحضور مدير عام الدائرة ومعاونه وعدد من رؤساء الاقسام والباحثين والمختصين”.

واشارت الوزارة، الى، أنه “جرى خلال المحاضرة تقديم شرح مفصل عن استخدام الطائرات المسيرة (Drone) في مجال مكافحة الافات الزراعية ومميزاتها وكيفية استخدامها”، لافتة إلى أن “هذه الطائرات مزودة بحساسات من خلالها يتم اكتشاف المشاكل التي تتعرض لها الحقول المزروعة سواء في النمو وكثافة المحصول او الامراض التي يتعرض لها”.

واكدت، ان “هذه الطائرات المسيرة تعد تقنية حديثة في مجال مكافحة الافات الزراعية لما توفره من جهد ووقت وتكلفة قياسا بالتقنيات المستخدمة الاخرى، حيث يتم استخدام هذه التقنية في العديد من البلدان المتقدمة زراعيا وتتم المكافحة من خلالها وبمساحات شاسعة سيما المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وغيرها من المحاصيل”.

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