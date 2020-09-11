الحكام العراقيون في الدوحة للمشاركة في دوري أبطال آسيا

2020/09/11 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الى العاصمة القطرية الدوحة ثلاثي التحكيم العراقي “علي صباح ومهند قاسم وواثق مدلل” من أجل المشاركة في تحكيم مباريات دوري ابطال آسيا المزمع انطلاق مبارياته يوم 14 من هذا الشهر في الدوحة.

وقال رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، علاء عبد القادر في بيان ان “حكامنا وصلوا الى العاصمة القطرية الدوحة، بعد ان أجروا الفحوصات الطبية الخاصة “بكوفيد 19 “، وبانتظار نتائج الفحوصات قبل اعتمادهم بشكل رسمي في البطولة”.

واكد عبد القادر أن “حكامنا يقيمون حاليا في أحد فنادق العاصمة القطرية الدوحة بوضع آمن تحت اجراءات الوقاية الصحية، ومن المؤمل ان يتم الكشف عن اسماء الحكام المشاركين في دوري ابطال آسيا بعد ظهور نتائج المسحات”.

يشار إلى ان حكامنا الثلاثة، علي صباح ومهند قاسم وحامل الراية واثق مدلل، تم اختيارهم للمشاركة في تحكيم مباريات دوري ابطال اسيا التي تستضيفها الدوحة يوم 14 من هذا الشهر.

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