الصحة العالمية: يتم تطوير 180 لقاحا حول العالم بينها 35 خضعت للتجارب على البشر

2020/09/11 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية العمل على تطوير مئة وثمانين لقاحا ضد فيروس كورونا في جميع انحاء العالم.

مدير عام المنظمة تيدروس غيبريسوس، أكد في تصريح أن المنظمة تتابع تطوير نحو مئة وثمانين لقاحا ضد الفيروس في العالم، مشيرا إلى أن خمسة وثلاثين لقاحا حتى الآن قد خضعت لمرحلة التجارب البشرية.

ولفت إلى تحديد العديد من الأدوية العلاجية لمساعدة الحالات الشديدة والحرجة للمصابين، غالبيتها أثبتت فعاليتها فيما لا يزال البعض الآخر قيد الاختبار.

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