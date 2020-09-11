الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 35 مليار دولار لتمويل برنامج الصحة العالمية لإنتاج لقاح كورونا

2020/09/11 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الأمم المتحدة إلى تمويل أممي جماعي لمنظمة الصحة العالمية لدعم توفير لقاح الوقاية من كورونا في جميع أنحاء العالم.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال في تصريح، إن العالم بحاجة إلى خمسة وثلاثين مليار دولار إضافي لضمان نقل برنامج اللقاحات من نقطة الانطلاق إلى توسيع نطاق توزيعه لجميع الشعوب، مبينا ان العالم أجمع بحاجة إلى توفير هذا المبلغ، والعمل على عدم خسارة فرصة إنقاذ البشرية من هذه الجائحة.

وأشار الأمين العام إلى أن إجمالي المساهمات في برنامج لقاحات كورونا بلغ ثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ تمويل زهيد جدا عند مقارنته بحجم خطر انتشار الفيروس في العالم.

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