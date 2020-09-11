2020/09/11 | 15:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مجمل الأوضاع والقضايا التي يشهدها البلد.

الجانبان طرحا الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتأكيد المشترك على أهمية توحيد الصفوف والمواقف في مواجهة التحديات الراهنة.اللقاء شهد توافقاً مشتركاً من خلال اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات، والوصول بها الى أفضل صورة تخدم الشعب العراقي بجميع مكوناته.

هذا واتفق الكاظمي والبارزاني على ضرورة استمرار التنسيق الأمني ضمن القوات المسلحة لمنع فلول داعش الإرهابية من النفاذ بأية صورة، وبما يؤمّن الاستقرار وعودة النازحين الكاملة، وإجراء عملية انتخابية ناجحة تكون المعبّر الحقيقي عن إرادة العراقيين واختياراتهم الديمقراطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي والبارزاني يتفقان على اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي والبارزاني يتفقان على اعتماد الحوار المتبادل والدستور كخيمة جامعة لحل كل الملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).