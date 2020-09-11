الكاظمي يعد متظاهرين في السليمانية بمراجعة شاملة لكل الإجراءات لتلبية مطالبهم

2020/09/11 | 15:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين في محافظة السليمانية.

واطلع على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التي يطرحها المتظاهرون، ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم.

ووعد بأن تجري مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق.

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