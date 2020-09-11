قتلى وجرحى بتفجير انتحاري أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال

2020/09/11 | 15:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري دوى اليوم الجمعة أمام مسجد في مدينة كسمايو جنوب الصومال.

وأكدت تقارير إعلامية محلية أن التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل، فيما تحدثت مصادر أخرى عن 18 جريحا.

وأشارت التقارير إلى وجود مسؤولين محليين بين الجرحى، بمن فيهم رئيس غرفة التجارة في إقليم جوبالاند (وعاصمته كسمايو)، شافي رابي كاهن، الذي أصيب بجروح وصفت بالحرجة.

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