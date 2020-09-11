سمك في الماء.. الصين تستغل كورونا وتتلاعب بعدة دول

2020/09/11 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الصين، عبر تعهدها تقديم لقاح لفيروس كورونا المستجد، إلى شن هجوم سحري لإصلاح العلاقات الدبلوماسية المتوترة مع عدد من البلدان وإبعاد تهمة التسبب في نشر الفيروس عن مسؤوليها، وفق تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".

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