الصالحي يطالب الكاظمي بعقد جلسة مجلس الوزراء في كركوك وبحث مشاكل المحافظة

2020/09/11 | 15:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، الجمعة،رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة كركوك وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها.

وقال الصالحي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (11 ايلول 2020)، ان لكركوك اهمية وطنية ودولية وهي تشهد تحديات كبيره تتطلب تواجد رأس السلطه في العراق وكابينته الوزارية فيها لغرض تدارس ووضع حلول لمشاكلها الامنية والاقتصادية والنفطيه والنظر بمطالب المتظاهرين المطالبين بالتعيين ، ومعالجة مشاكل تهريب النفط والاهمال من قبل بعض الوزارات لمشاريعها وعدم انصافها بمستحقاتها المالية ..



والقضاء على اكبر فساد في التجاوز على الاملاك الخاصة للمحافظة.

واكد الصالحي على اهمية عقد جلسة لمجلس الوزراء في كركوك لوضع الحلول مثلما فعل الكاظمي بزيارته الاقليم ومحافظاتها الثلاث فكركوك تستحق الاهتمام ونجاح الحكومة يكمن بالحفاظ عليها والاهتمام بمطالب مواطنيها وممثليهم .

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