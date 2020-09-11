الكاظمي يستمع لمطالب عدد من المتظاهرين في السليمانية

2020/09/11 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات أمنية في اربع محافظات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ، اليوم الخميس ، انطلاق عمليات امنية في أربع محافظات لتجفيف منابع الارهاب ومصادرة الاسلحة غير المرخصة.

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