توزيع المنتجات النفطية تدعو الوكلاء لاستلام البطاقة الوقودية الجديدة

2020/09/11 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، وكلاء الحصة التموينية في العاصمة الى مراجعة موقع هيئة توزيع بغداد لاستلام قسيمة البطاقة الوقودية الجديدة.

وقال وكيل مديرعام الشركة حسين طالب في بيان تقلت “تقدم” نسخة منه، “ندعو وكلاء الحصة التموينية في العاصمة الى مراجعة موقع هيئة توزيع بغداد في منطقة الگيلاني لاستلام قسيمة البطاقة الوقودية الجديدة الاحد المقبل”.

وأضاف طالب، أن “الشركة اكملت عبر مطابعها المركزية طباعة قسيمة النفط الابيض استعدادا لفصل الشتاء، وستشرع بعد الانتهاء من تسلم القسائم بتجهيز المواطنين”، داعيا، اياهم الى “اقتناء هذه المادة عبر المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد والمحافظات وعبر الوكلاء الجوالين المعتمدين”.

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