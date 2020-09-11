الكاظمي يستمع الى مطالب عدد من المتظاهرين في السليمانية

2020/09/11 | 15:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، الى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين في محافظة السليمانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الكاظمي اطلع على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التي يطرحها المتظاهرون، ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم”.





ووعد الكاظمي، بحسب البيان، بأن “تجري مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق”.

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