مدينة الكوفة المقدسة تشهد اقامة صلاة الجمعة بعد انقطاع لأشهر

2020/09/11 | 15:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_الكوفةشهد مسجد الكوفة إحياء صلاة الجمعة، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة أشهر، جراء تفشي فيروس كورونا ورتفاع نسبة الإصابات في العراق.وتُظهر الصور، مشهداً استثنائياً لصلاة الجمعة في المسجد، نظراً للإجراءات الوقائية المتبعة، والتباعد بين المصلين.ويأتي ذلك بعد يومين من البيان الذي أصدره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وحدد خلاله 15 شرطاً لإقامة صلوات الجمعة في المساجد.

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