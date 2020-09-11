طافت حول الأرض في تموز الماضي.. النقل تعلن صيانة الباخرة الحدباء

2020/09/11 | 15:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل اليوم الجمعة تنفيذ عملية صيانة للباخرة الحدباء وبجهود ذاتيه من قبل طواقهما.

وقال مدير عام الشركة في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “طاقم القسم الفني في الشركة أنجز عمليات الصيانة للباخرة الحدباء خلال 30 يوماً ووفق متطلبات هيأة التصنيف الفرنسية التي تنتمي لها الشركة العامة للنقل البحري”.

وأكد أن “بواخر الشركة تجرى عليها صيانة سنوية دورية بإشراف المنظمات البحرية المتخصصة”، مشيداً “بجهود طواقم الشركة الذين انجزوا صيانة الباخرة الحدباء بوقت قياسي”.

وفي أواخر تموز الماضي حققت حققت الباخرة “الحدباء” اول جولة حول الكرة الأرضية مع اجتياز اكبر محيطات العالم ثم العودة الى البصرة في سابقة لم يشهدها النقل البحري على مدى سنوات طويلة.

البصرة تستقبل الباخرة الحدباء التي أكملت دورة كاملة حول الكرة الارضية pic.twitter.com/5WO1CMe2xS

— Mhid ALHWA (@AlhwaMhid) July 24, 2020

وأعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للنقل البحري في 24 تموز، استقبال الباخرة العراقية الحدباء التي اجرت دورة كاملة حول الكرة الارضية بمسافة 15400000 ميل بحري ذهاباً وبمسافة 19200000 ميل بحري إياباً في سابقة فريدة من نوعها.

وتم بناء الباخرة الحدباء لصالح الأسطول البحري العراقي في كوريا الجنوبية عام 2014 بحمولة 17500 طن.

وفي مطلق العام الماضي، أعلنت وزارة النقل وصول الباخرة الحدباء الى ميناء (انتويرب) البلجيكي وهي تحمل (15765) طن حمولات متنوعة من ميناء ام قصر .

وقالت الوزارة في بيان إن “بواخر العراق اصبحت جاهزة الان للوصول الى جميع موانئ العالم بعد ان منعت على مدى ثلاثين عاماً مضت بسبب العقوبات الدولية وعدم امتثال البواخر العراقية لاجراءات السلامة الدولية الخاصة بمتطلبات الاتحاد الاوربي والمنظمات البحرية الدولية”.

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