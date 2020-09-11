النقل: إنجاز صيانة الباخرة الحدباء بجهود ذاتية وبوقت قياسي  

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل /الشركة العامة للنقل البحري، الجمعة، إنجاز عملية صيانة الباخرة الحدباء وبجهود ذاتية من قبل طواقمها.



وقال مدير عام الشركة المهندس محي الدين الامارة في بيان تلقى "ناس"، (11 ايلول 2020)، "انسجاما مع توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي وبجهود متميزة من طاقم القسم الفني في الشركة تم إنجاز عمليات الصيانة للباخرة الحدباء خلال (30) يوماً ووفق متطلبات هيئة التصنيف الفرنسية التي تنتمي لها الشركة العامة للنقل البحري".

وأشاد الإمارة، "بجهود طواقم الشركة الذين انجزوا صيانة الباخرة الحدباء بوقت قياسي"، مؤكداً أن "بواخر الشركة تجرى عليها صيانة سنوية دورية بإشراف المنظمات البحرية المتخصصة".

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