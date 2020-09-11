بينها مباراة الشرطة العراقي والأهلي السعودي.. عجلة دوري أبطال آسيا تدور مجدداً

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تعود المنافسة والإثارة إلى ملاعب قارة آسيا، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، عندما تستأنف منافسات دوري أبطال آسيا في منطقة غرب آسيا، عبر المباريات التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن "منافسات دور المجموعات والأدوار الإقصائية الخاصة بمنطقة غرب آسيا، ستقام وفق إجراءات وبروتكول طبي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتم وضع هذه المعايير الطبية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والحكومة القطرية، حيث تعود منافسات البطولة بعد ستة أشهر على التوقف،وبنهاية هذه المنافسات ستتعرف الجماهير على بطل منطقة غرب آسيا، والذي سيتأهل لمواجهة بطل منطقة الشرق في الدور النهائي".

واضاف، أن "نادي الهلال السعودي حامل اللقب يطمح في مواصلة العروض القوية، ومحاولة الدفاع عن اللقب الذي توج به العام الماضي، وهو يتقابل يوم الاثنين مع باختاكور الأوزبكي على ستاد الجنوب ضمن المجموعة الثانية، حيث تنطلق المباراة عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت قطر، وفي المجموعة ذاتها، يلتقي نادي شباب الأهلي دبي وصيف بطل عام 2015 على ذات الملعب مع شهر خودرو الإيراني الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، علماً بأن الأخير قام مؤخراً بتعيين حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي على رأس جهازه الفني".

وتابع: "أما في المجموعة الأولى، فيلتقي نادي الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي على ستاد خليفة الدولي، حيث يطمح كلا الفريقين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصته في بلوغ الأدوار الإقصائية،أما الثلاثاء، فيلتقي نادي الدحيل القطري مع الشارقة الإماراتي على ستاد المدينة التعليمية عند الساعة 6:00 مساء ضمن المجموعة الثالثة، ويلي هذه المباراة على ذات الملعب عند الساعة 9:00 مساء ضمن ذات المجموعة لقاء بيرسيبوليس الإيراني مع التعاون السعودي".

وبين: "في المجموعة الرابعة يلتقي نادي العين الإماراتي مع السد القطري على ستاد جاسم بن حمد، ويلي هذه المباراة لقاء سيباهان الإيراني مع النصر السعودي".

وتتضمن معايير السلامة والصحة للمنافسات قيام جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين بعمل فحص فايروس كورونا قبل المغادرة من بلدانهم، ثم بعد الوصول إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات أخرى كل ثلاثة إلى ستة أيام.

كما تم وضع جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين في فقاعة طبية محكمة، حيث يتم تقييد حركة الجميع لتكون فقط ضمن الفنادق والملاعب والمواقع التدريبية.

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