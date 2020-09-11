كورونا ..ايران تسجل 115 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، اليوم الجمعة، تسجيل 2313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 115 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت لاري في بيان لها، إنه "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 2313 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة 397 الفا و801 شخصا". وأشارت الى أن "1,253 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات".ولفتت الى أن "3,753 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، لافته الى تسجيل 115 حالة وفاة نتيجة ارتفاع مضاعفات هذه الفايروس خلال الساعات الـ24 الماضية".وبينت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن "3 ملايين و507 الفا و938 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد".

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