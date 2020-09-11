مكتبه: الكاظمي يلتقي عدداً من المتظاهرين بالسليمانية ويستمع لمطالبهم

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استمع رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، الجمعة (11 ايلول 2020)، الى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين في محافظة السليمانية.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي اطلع على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التي يطرحها المتظاهرون، ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم".





ووعد رئيس الوزراء بحسب البيان، بأن "تجري مراجعة شاملة لكل الإجراءات الإدارية من أجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكل أبناء العراق".





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