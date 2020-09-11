الكاظمي يلتقي عددا من متظاهري السليمانية ويعد بتلبية مطالبهم

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من متظاهري السليمانية واستمع لمطالبهم .ووعد رئيس الوزراء المتظاهرين بتلبية مطالبهم ومنحهم حقوقهم ./انتهى2

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