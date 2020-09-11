رئيس الوزراء يزور ضريح الرئيس الراحل جلال طالباني

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ضريح رئيس الجمهورية الاسبق الراحل جلال طالباني، وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة السليمانية وجولته في اقليم كردستان.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الكاظمي قرأ سورة الفاتحة ترحّماً للرئيس مام جلال، واكباراً للدور الذي اضطلع به الفقيد في بناء العراق الجديد، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية فيه"./انتهى2

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