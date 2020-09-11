نيجيرفان بارزاني: ثورة ايلول كانت رفضا للظلم ودفاعا عن حقوقنا

2020/09/11 | 15:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

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