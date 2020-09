2020/09/11 | 15:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مدرب منتخب العراق للشباب، قحطان جثير، تأجيل بطولة كأس آسيا للعام المقبل، بـ “القرار الحكيم” الذي يصب لصالح أسودالرافدين.وقال جثير: تأجيل بطولة آسيا للشباب، قرار صائب كون أغلب المنتخبات تضررت جراء جائحة كورونا“.وأضاف “إعداد المنتخبات لم يكن مثاليًا، وبالتالي قرار التأجيل جاء متوافقا ويصب في مصلحة الجميع“.وتابع “الفترة الماضية كانت صعبة علينا، إعداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قحطان جثير: تأجيل آسيا قرار حكيم first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

