الموقف الوبائي اليومي في الديوانية

2020/09/11 | 15:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت دائرة صحة الديوانية اليوم الجمعة عن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في المحافظة.

وقالت مصادر في الدائرة إن المختبرات سجلت “61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد” لمواطنين في الديوانية.

وأضافت: “سجلت دائرة صحة الديوانية 154 حالة شفاء جديدة في مختلف مناطق المحافظة”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 حالة وفاة في عموم العراق.

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