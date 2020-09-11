فيديو.. ماهى وصية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قبل وفاتها؟

2020/09/11 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي،تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدتها وخاصة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وعن وصيتها الأخيرة.وقالت أميرة، خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة “نجوم إف إم”: “أمي كانت تطلق عليّ اسم (هتلر)، بسبب شدتي معها، أو في […]

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