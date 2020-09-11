من الذاكرة - عبد جاسم الساعدي

2020/09/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي من الذاكرة/سالت ضابطا كبيرا في الشرطة العراقية،بعد إحالته على التقاعد،في العام ٢٠٠٧:هل يمكن أن تذكر لي موقفا تشعر بالندم عليه،خلال عملك بالشرطة ؟قال:كنت ضابطا في سجن ابي غريب،طلبت قيادة حزب البعث،أن ارافق شاحنة نفل،من دون أن أعرف ما فيها، ولا المكان الذي تقصده،،فاستجبت باعتباره قرارا عسكريا، ومعي ثلة من الضباط والشرطة ،رافقنا الشاحنة لمسافة طويلة!!واذا بنا في صح ......





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