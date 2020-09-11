الكاظمي : اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف

2020/09/11 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، أن للعراق اليوم فرصة تأريخية لتجاوز عثرات الماضي والشروع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى إقليم كردستان".

وأضاف البيان أنه"جرى خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية".

وأشار الكاظمي خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردية، إلى أن"للعراق اليوم فرصة تأريخية في أن يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ أطيافهم"، مبيناً أن "اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلّم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية".

من جانبه، أثنى رئيس الجمهورية على"جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعي إلى الإصلاح"، مشيراً إلى أن"سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع".

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