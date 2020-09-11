الكاظمي وصالح يبحثان في السليمانية تحضيرات الانتخابات المقبلة

2020/09/11 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع رئيس الجمهورية برهم صالح القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية.

وقالب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “الكاظمي التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية الى إقليم كردستان”، مبينا انه، “جرى خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لإجراء الانتخابات النيابية”.

وأشار الكاظمي، خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردية، الى أن “للعراق اليوم فرصة تأريخية في أن يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وأن يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الإداري بالشكل الأفضل، والأنسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ أطيافهم”، مبينا ان “اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلّم من الأخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية”.

من جانبه، أثنى رئيس الجمهورية على “جهود الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الإصلاح”، لافتا الى أن “سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق، وأنها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، وإعلاء كلمة القانون فوق الجميع”.

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