تقرير عالمي: الحروب ضد الإرهاب تسببت بنزوح أكثر من 37 مليون شخص

2020/09/11 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلط تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الضوء على ما خلفته الحرب ضد الإرهاب في العالم من موجات نزوح لملايين المدنيين.

وأكد التقرير الذي أعدته جامعة براون الأميركية، ونشرت الصحيفة البريطانية مقتطفات منه، أكد ان الصراعات التي رافقت الحرب على الإرهاب، والتدخلات العسكرية الأميركية في العراق، والأحداث التي جاءت بعدها، تسببت في نزوح أكثر من تسعة ملايين شخص، لافتا الى ان التدخلات الأميركية التي أعقبت هجمات الحادي عشر من أيلول في العراق وأفغانستان، أو النزاعات التي شاركت بها في ليبيا وسوريا، وإرسال الأسلحة وتوجيه ضربات جوية في اليمن والصومال والفلبين، أدت الى موجات نزوح داخلية، شملت ما لا يقل عن سبعة وثلاثين مليون شخص، في عدد من بلدان المنطقة، والتي تقف فيها سوريا في مقدمتها حسب تقديرات الأمم المتحدة.https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/09/conflicts-us-war-on-terror-displaced-37-million-people-report

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