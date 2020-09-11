إحصاءات: أكثر من 28 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم و914 ألف حالة وفاة

2020/09/11 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تجاوزت أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا أرقاما قياسية خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقا لتعداد موقع وورلد مييتر المتخصص بالإحصاءات استناداً إلى بيانات رسمية من الدول كافة، فقد تجاوزت الإصابات أكثر من ثمانية وعشرين مليون حالة إصابة حول العالم.

فيما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس تسعمئة وأربعة عشر ألف حالة وفاة منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في الصين في كانون الأول الماضي.

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