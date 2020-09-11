2020/09/11 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جلال الطالباني.

جاء ذلك خلال زيارة الكاظمي للضريح، والتي كان في استقباله فيها الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور جنكي، إضافة الى عدد من المسؤولين المحليين، وفي إطار تفقده محافظات إقليم كردستان، والتي بدأها بزيارة أربيل ودهوك، لينتقل لاحقا الى السليمانية، والتي عقد فيها لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين في إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جلال الطالباني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جلال الطالباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).