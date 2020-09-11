الديوانية تسجل 61 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 150 حالة شفاء

2020/09/11 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بتسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 150 حالة شفاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة الديوانية، سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة شفاء جديدة في مختلف مناطق المحافظة".





وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4597 إصابة جديدة بفيروس كورونا و82 حالة وفاة في مختلف محافظات العراق.

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