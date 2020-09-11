الكاظمي يبحث مع رئيس الجمهورية آخر التحضيرات والجهود لاجراء الانتخابات النيابية/موسع

2020/09/11 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الجمهورية برهم صالح ،آخر التحضيرات والجهود لاجراء الانتخابات النيابية .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الكاظمي التقى رئيس الجمهورية في السليمانية، وذلك خلال زيارته الحالية الى اقليم كردستان".واضاف البيان انه :" جرى خلال اللقاء بحث القضايا والملفات المهمة ومجمل التحديات الراهنة، فضلاً عن آخر التحضيرات والجهود لاجراء الانتخابات النيابية ".واشار الكاظمي خلال اللقاء، الذي حضره عدد من القيادات السياسية الكردية، الى :" ان للعراق اليوم فرصة تاريخية في ان يتجاوز كلّ عثرات الماضي، وان يشرع في بناء اقتصاده ونظامه الاداري بالشكل الافضل والانسب لمصالح جميع العراقيين بكلّ اطيافهم ".كما بيّن رئيس الوزراء :" ان اللحظة الحالية تتطلب البناء والتكاتف، والتعلّم من الاخطاء التي شابت مسيرة بناء العراق الجديد بعد زوال الدكتاتورية ".من جانبه، اثنى رئيس الجمهورية على جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الساعية الى الاصلاح، مبيّناً :" ان سياسة الحكومة تتسم بالحرص الكبير على مصالح العراقيين في كلّ محافظات العراق، وانها تعمل على ترسيخ سيادة القانون، وتثبيت هيبة الدولة، واعلاء كلمة القانون فوق الجميع"./انتهى2

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