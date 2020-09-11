الكاظمي يلتقي عددا من متظاهري السليمانية ويعد بتلبية مطالبهم/موسع

2020/09/11 | 16:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي عددا من متظاهري السليمانية واستمع لمطالبهم .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الكاظمي استمع الى مطالب عدد من المتظاهرين والمُحتجّين في محافظة السليمانية ".واطلع رئيس الوزراء على المشاكل وقضايا الاحتجاجات التي يطرحها المتظاهرون، ومن بينهم عدد من الفلاحين والمزارعين المُطالبين بتسديد استحقاقاتهم المالية لقاء تسويق محاصيلهم .



ووعد رئيس الوزراء بان تجري مراجعة شاملة لكل الاجراءات الادارية من اجل تلبية مطلب المتظاهرين ومنح الحقوق، وفقاً للعدالة والمساواة لكل ابناء العراق./انتهى2

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