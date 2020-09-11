بالصور.. الشرطة العراقية تلقي القبض على 6 دواعش بالموصل

2020/09/11 | 16:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى في العراق، الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي بينهم "انغماسي" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل....

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