2020/09/11 | 16:03 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة شرطة نينوى في العراق، الجمعة، إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي بينهم "انغماسي" في الجانب الأيسر من مدينة الموصل....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الشرطة العراقية تلقي القبض على 6 دواعش بالموصل
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الشرطة العراقية تلقي القبض على 6 دواعش بالموصل
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الشرطة العراقية تلقي القبض على 6 دواعش بالموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).