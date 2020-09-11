أمام النجف يدعو إلى التعايش وفتح المدارس وعودة عمل جميع الموظفين

2020/09/11 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / دعا إمام جمعة النجف صدر الدين القبانچي، إلى فتح المدارس ورفع نسبة الدوام الوظيفي إلى 100%، مشترطاً في ذلك “مراعاة الوقاية الصحية”، فيما طالب الحكومة المحلية بفتح الطرق في ساحة الصدرين “المقطّعة منذ عدة شهور بخيام المعتصمين”.وقال القبانچي إنه يدعو إلى “رفع نسبة الدوام في الدوائر الحكومية الى 100%”، معتبراً أن “لا […]

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