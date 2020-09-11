صالح: الحاجة ماسة الى تسوية عادلة في وصول أموال الموازنة وموارد الإقليم الى مستحقيها

2020/09/11 | 16:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{الفرات نيوز :بغداد} أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، الحاجة ماسة الى تسوية عادلة في وصول أموال الموازنة وموارد الإقليم الى مستحقيها.





وذكر صالح في بيان تلقته وكالة {الفرات نيوز} إنه أكد للكاظمي بخصوص الموازنة ان الحاجة ماسة الى تسوية قانونية وعادلة وفق مبدا أساسي يستند على ضمان وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها، وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق الأمني لمواجهة الإرهاب.

Hazem

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