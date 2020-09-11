مقتربا من 283 الف اصابة… اصابات كورونا في العراق تواصل ارتفاعها للقمة.. والوفيات تنخفض

2020/09/11 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تنشر يس عراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ١١ ايلول ٢٠٢٠.

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