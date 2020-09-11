هجمات سبتمبر.. قاض أميركي يطلب سماع شهادات مسؤولين سعوديين

2020/09/11 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاضي فيدرالي، عشية الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر، بشهادات من 24 مسؤولا سعوديا حاليين وسابقيين حول معرفتهم المحتملة بالأحداث التي قادت إلى الهجمات التي أودت بحياة الآلاف الأميركيين.

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