حقوق الإنسان: 298 حالة انتحار بطرق السم والشنق والحرق والطلق الناري

2020/09/11 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق ارتفاعا قياسيا لحالات الانتحار خلال عام ألفين وعشرين.

وقالت المفوضية في بيان إن فرقها سجلت مئتان وثمان وتسعون حالة انتحار خلال العام الحالي، حيث وصل عدد الذكور إلى مئة وثمانية وستين مقابل مئة وثلاثين من الإناث، في حين تصدرت بغداد قائمة المحافظات كأعلى حصيلة بواقع ثمان وستين حالة تليها البصرة وثم ذي قار.

وأضافت المفوضية أن طرق الانتحار توزعت بين السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري، مبينة أن أغلب الأسباب التي دعت إلى تزايد هذه الأرقام هي الاثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيء للتكنولوجيا.

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