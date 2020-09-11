2020/09/11 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 4254 اصابة بفيروس كورونا و67 وفاة و3579 حالة شفاء

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