فرق مشتركة عراقية إيرانية لبنانية لتبادل الخبرات بشأن ’الجائحة’

2020/09/11 | 16:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، الجمعة، مع نظيريه الايراني واللبناني سبل التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا.



وتضمن الاتصال بحسب بيان لوزارة الصحة تلقى "ناس" نسخة منه (11 ايلول 2020)، بحث "افاق التعاون المشترك لمواجهة جائحة كورونا وتشكيل فرق علمية مشتركة لتبادل الخبرات ومناقشة الإجراءات الاي يجب اتباعها خلال الزيارة الاربعينية من قبل وزارة الصحة العراقية".

واضاف البيان، انه "تمت مناقشة التوعية الاعلامية لمخاطر التجمعات وتاثيرها على انتشار الفايروس وكذلك تم بحث موضوع الزيارة عن بعد حماية للجميع من خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد".

واكدت الصحة، "استمرارها بالتواصل مع جميع بلدان العالم وعلى مختلف المستويات لدعم وتطوير سبل التشخيص والعلاج والوقاية من مختلف الأمراض وخصوصا الوبائية".

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